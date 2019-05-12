柯P逛台中文創園區吸人氣 年輕人搶拍照最愛這姿勢…

2019-05-12 18:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台北市長柯文哲今日下午到文化部位於台中市的文創資產園區走訪小蝸牛市集，了解年輕人的文創點子，不少年輕人搶拍、合影，年輕人最愛「阿伯抓頭」招牌姿勢，柯Ｐ也來者不拒一一配合要求合影。

柯文哲連續在台中展開密集拜訪行程，今日下午抵達文化部文創園區參觀小蝸牛市集，了解年輕人的文創點子，吸引人氣，正好逢文化資產局主辦「A+創意季」活動，有23校43系學生在現場展現創意作品，柯文哲到來引起學生瘋狂，爭相搶拍或跟柯Ｐ合影。

現場也有不少柯粉排隊等候跟他合影，合影時不少人要求柯P一起擺POSE，有小愛心、大愛心，但最多人愛「阿伯抓頭」招牌動作，不約而同要求柯P一起抓頭入鏡，無論何種要求，柯文哲來者不拒，配合要求合影，超對年輕人口味。

柯文哲在逛文創市集時，另對有年輕人用種子設計耳環及把台灣菜脯融入甜點製作起司蛋糕均顯得興趣濃厚，直誇特別及點子很帥。

由於今天是母親節，柯文哲既沒有返回新竹陪媽媽過節，也沒有在家陪妻子過節，被問及是否有挑選母親節禮物送媽媽或老婆，柯文哲笑說，回家再打電話問她好了。

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