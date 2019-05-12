國家不能沒有韓國瑜？ 她怒轟國民黨：根本都白活了！

2019-05-12 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨被外界認為現在分成「拱郭」與「挺韓」兩大勢力，資深媒體人鄭佩芬9日指出，許多人私底下較贊同郭台銘，但又認為「中華民國不能沒有韓國瑜」，名嘴陳凝觀對此表示，「聽他胡說，過去19年中華民國沒有韓國瑜這個政客，中華民國倒台了嗎？」陳覺得國民黨人士「都白活了」。

陳凝觀9日主持《壹電視》政論節目「年代向錢看」時提到，過去19年中華民國沒有韓國瑜這個政客，中華民國倒台了嗎？」她認為是藍營人士「個人不能沒有韓國瑜」，她還說：「我其實滿瞧不起現在在蹭韓國瑜的國民黨立委、政客，我在用政客形容這些人更草包。」

陳凝觀強調，藍營人士「以為他是巴著韓國瑜的大腿就可以選立委了？然後每個都想要蹭，然後每個特別是年輕的中生代、想要挑戰北部的老立委全部輸掉，輸掉也就算了，你直球對決真正的議題，我還尊重你、尊敬你，你只會蹭韓說：『韓國瑜救台灣、韓國瑜救台灣』，我覺得根本你都白活了，搞得好像80歲的老頭子。」

不少網友支持陳凝觀的看法，相繼留言指出「台灣年輕人的未來絕對不能葬送在這些棺材進一半的老人手中」、「比其他政論節目造神、舔共來的有水準」、「阿觀從以前就很敢講」、「好實在喔！非常中肯，給妳3000讚」、「陳凝觀的論述很有風格，我建議其他政論節目主持人可以參考」。

觀看影片請點擊下面

影片傳送門

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/