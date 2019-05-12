失言「年輕人拿那麼多的薪水」 郭台銘臉書急po文加『只』字澄清

2019-05-12 17:25

上稿時間 16:57

更新時間 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘近來為總統大選動作頻繁，今下午在大安森林公園接受媒體訪問時又失言，他認為「如果年輕人還是拿那麼多的薪水、台灣經濟是沒有希望的」，引發熱議。郭台銘隨後趕緊在臉書發文澄清，原意應是：「年輕人的薪水就『只』能拿這麼多」，當選將解決年輕人低薪問題。

PTT網友指出，郭台銘今下午接受訪問時再度失言，他針對經濟議題表示，政治要替經濟服務，如果是悶經濟、平庸式經濟，沒有成長的經濟、沒有結構性改變的經濟，「如果年輕人還是拿那麼多的薪水、台灣經濟是沒有望的」，談那麼多口水戰是沒有用的，要問民進黨政府執政這麼多年，經濟搞好了沒有，別整天都在拚選舉。

粉專「打馬悍將粉絲團」也發文笑酸，枉費郭董這幾天演這麼辛苦，結果剛剛又失言了....下方留言立馬引來網友留言，「這才是我認識的郭台銘啊」、「有你這種慣老闆 台灣年輕人無望」、「鞋帶白綁了」。

不過，隨後郭台銘急發文澄清，先是說他小時候牙齒不好，媽媽還特別把東西咬得比較軟之後再給他吃，對媽媽恩情還不完。po文後半段則說他原意要表達的是：「年輕人的薪水就『只』能拿這麼多，所以台灣經濟是無望的」，他也表示出來選總總統就是為了要拚經濟，讓所有的爸爸媽媽和他們的孩子都能幸福，當選會將年輕人低薪問題列為首要工作。

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