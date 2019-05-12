她丈夫被警總抓走 促轉會：「柯媽媽」扶養3子長大

2019-05-12 13:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今天是一年一度母親節，也是與家人親屬團聚日子，行政院促轉會今日在臉書公布，今年3月拜會政治受難者遺孀「柯媽媽」柯蔡阿李的悲傷經歷，她當年在開刀前夕，親眼目睹丈夫柯旗化被捕，自己整個扛起一個家，扶養3名孩子長大。

促轉會指出，柯蔡阿李是政治受難者柯旗化的遺孀，大家稱她為「柯媽媽」，柯旗化是在出版《新英文法》的隔年突然被捕，爾後被當局以預備叛亂罪、教唆盜竊罪等罪名起訴，遭逢十餘年牢獄之災。

柯媽媽向促轉會人士說，柯旗化被捕當下，那時她是國小教員，正因甲狀腺瘤病發而請假在家休養，親眼目睹情治人員闖入屋內帶走自己丈夫。那時才結婚滿5年多，身邊還有3個幼小的孩子。

柯媽媽不知丈夫被帶往哪裡，也不知會被關多久，這突如其來的巨大打擊，讓她難以承受，原本打算開刀計畫更不了了之。之後，她靠著學校微薄薪水，同時擔起先生留下的出版社經營事業，才將3個孩子扶養長大。

「要用幸福，抵抗不幸！」促轉會指出，為了讓年幼孩子擁有快樂童年，她向孩子隱瞞實情，說爸爸去美國留學所以不在家。聖誕節的時候，她會跑到高雄的崛江商場買進口的立體賀卡，假裝是爸爸從美國寄回來給孩子的禮物。

據了解，柯旗化之子柯志明、柯志哲兩人，目前皆在大學院校擔任教授，政治受難者陳新吉今日也以「我聽到柯旗化老師的孩子在啜泣」為題發文。

他提及，自己是在綠島人權之路青年體驗營認識柯志明，主辦單位邀柯見證受難者苦難，有一堂課正放映電影「超級大國民」，柯志明坐在最後一排啜泣，越來越大聲。

陳新吉也說，柯旗化在戰後北上就讀台灣師院英文系，畢業後到高雄女中教英文，不料在1951年7月31日深夜，柯被抓到台北市保安處黑牢，刑求逼供。後來被送到警總軍法處看守所判感訓2年，在綠島新生訓導處勞動改造。

1953年4月柯旗化出獄回家，回到高雄女中教英文，在26歲時與從高雄女中畢業的蔡阿李結婚，生下柯志明、柯絜芳、柯志哲3名兒女。

之後，柯旗化不在學校教書，改開設第一出版社編輯《新英文法》，銷路好時一年可賣10萬本。

陳新吉提及，1961年10月4日下午3時，警總到出版社抓柯旗化，「那時柯太太右手牽著絜芳，左手抱著志哲，志明從外面進來，嚇得躲起來。」

柯旗化又被送到保安處黑牢刑求逼供，1962年8月在軍法處看守所判刑12年，隨後押到台東泰源監獄服刑。

在1973年8月30日原訂釋放之日，柯蔡阿李和婆婆兩人從高雄到台東，再搭漁船到綠島，走5公里的路到綠洲山莊，但等不到人，原來柯被調到右側不遠處的「警總新生隊」感訓。

陳新吉描述，她們又到新生隊想見面，等很久有人將柯旗化帶到50公尺遠之處，站在那裡讓她們看，柯旗化舉起右手，柯太太舉起手大喊「你要保重！」

他形容，柯太太當時走回南寮漁港，邊走邊哭，走了5公里搭漁船回台東，漁船出港的時候，柯太太越想越傷心，一時想不開，船快到富岡她要跳海，婆婆拉住他大喊「你家裡還有三個小孩呢！」婆媳兩人擁抱在一起不斷地哭泣。

促轉會也強調，柯蔡阿李曾說過，「我的生命不只是我一個人的生命，我還需要堅強活下去，靠我們的努力，彌補這十多年的不幸，我一定要讓我的家庭更加幸福。」在政治受難敘事的見證中，往往可看旺盛生命力與豐沛的愛。

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