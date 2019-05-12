監控台大防「思想污染」 促轉會：背後有國民黨青工會

2019-05-12 12:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會揭露在威權統治時期，國民黨政府以「春風計劃」深入各大專院校進行監控，在全國各大專校院「層層佈建」抓耙子，國民黨青工會當年更直接點名「台灣大學」，要求校方嚴加管控「思想污染」，重點關注台大學生。

據促轉會調查，國民黨政府為掌握當年全國80餘所大專院校動態，政府結合情治單位、教育部及國民黨系統，以「層層佈建、室室有人」方式對學生進行監控，以1983年為例，全國各大專院校佈建人數高達5041人。

近期出版的李永熾回憶錄《邊緣的自由人：一個歷史學者的抉擇》也描述，在美麗島事件發生後，「不知怎麼地，傳出台大歷史所學生周婉窈要去總統府抗議的風聲。系主任孫同勛認為應該壓制一下，避免惹出麻煩，由於周婉窈的導師是永熾，孫同勛就來徵詢他的意見。」

李永熾認為，「採取壓制手段是非常不應當的。首先，事情還沒發生，怎可以根據傳聞來壓制學生？而且站在系所立場，應該了解學生真正想做的是什麼，以及為什麼要這麼做，才是根本處理方式」。

對此，台大歷史系教授周婉窈近期在臉書發文補述提及，「首先，這是沒有的事情，我是『事後』─可能很久之後，才聽說有這件事。我被歷史系女教官盯上，她一直想製造事件羅織我吧？非常感謝李老師阻擋這件事，也感謝孫主任聽得進同仁的建議。」

「這位女教官，想找我麻煩，不只這件事！」周婉窈憶及，她出國後，有次回國，鄭欽仁教授提到「有一次這位教官說公館附近有個爆炸案，懷疑是我做的，要系主任孫同勛教授找個藉口調我到系辦抄公文，以取得我的筆跡」。

周婉窈指出，如同徵詢李永熾老師一樣，孫主任徵詢鄭欽仁老師意見，鄭老師告訴孫主任絕對不能做。近日，鄭老師又提到，「當時台大半夜常有人貼海報，清晨7點以前就會被清得乾乾淨淨，那位教官懷疑有海報是我寫的，要透過老師取得我的筆跡。」

周婉窈提及，想要她的筆跡是這件事重點，她的學妹胡慧玲受到同班同學監視，也是這位教官派的，幸好這位同學是慧玲的好友，懷著「與其別人來寫報告，倒不如我來寫」的心理，答應替教官監視慧玲，也寫了一份洋洋灑灑「此君一點都不可怕」的報告。

周婉窈推斷說，當時她自己有被監視，也知道是哪一位同學，可惜她不是自己好朋友，「我應該永遠不會有確證說她監視我」。

「在國民黨政府持續強化監控力度過程中，台灣大學是政府的眼中釘！」促轉會表示，當時台大的學生活動被政府懷疑與黨外勢力勾結，並揣測其動機。教育部長也曾裁示，「台大研究生學會改選案，及台大大新、大論、法言社論活動中，我們謀略性的作為仍請青工會指導運用。」

促轉會強調，政府在執行校園偵防計畫時，會格外留心不讓黨團痕跡過於明顯，例如當年國民黨青工會的與會代表便在會議中建議，「輔導台大的重點社團權責要注意，因黨團不適合直接參與輔導，仍要由台大訓導處出面來做，我們不便介入，可由我們和學校課外組成立專案小組，我們策劃，由學校來執行。」

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