郭台銘闡述「一中各表」 朱立倫：絕不可以表成兩個中國

2019-05-12 11:20

〔記者邱書昱／新北報導〕鴻海董事長郭台銘日前稱「一中各表」就是「兩個中國」，引起國民黨內熱議，前新北市長朱立倫今天受訪時表示，國民黨政綱就清楚闡述「九二共識、一中各表」，「絕對不可以表成兩個中國」，相信明天國民黨主席吳敦義會和郭提醒什麼是九二共識。

朱立倫今天回「老家」新北市土城區慈法禪寺參加浴佛節活動，新北市長侯友宜也一同到場。不過媒體關注在同樣為黨內總統初選對手的郭台銘對於「一中各表」為「兩個中國」，也就是中華民國和中華人民共和國。對此，朱認為，國民黨政綱對於「九二共識、一中各表」有清楚的說明和闡述。

他也說，其中，九二共識是從1992年開始至今有清楚定義，「絕對不可以表成兩個中國」，國民黨是以此為政綱，也相信黨員以這樣基礎下和兩岸和平交流，「這個基礎是不會改變，也沒有改變。」

由於明天吳敦義和郭台銘要在國民黨中央黨部會面，朱立倫也說，吳應該會和郭提醒什麼是九二共識。

媒體詢問是否擔心郭台銘的發言會激怒對岸？朱立倫表示，相信吳主席會說明清楚，也再次強調「一中各表」不是「兩個中國」。另外，媒體追問民進黨會不會見縫插針，他說，「已經開始啦，昨天不就開始大肆攻擊。」

另一方面，侯友宜也被媒體詢問「一中各表」問題，他以身為市長的身分說，會專心建設及兩岸城市市長的緊密交流，不管在教育、文化、經濟方面創造雙贏。

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