國民黨「佈建」監控系統 1983年校園「抓耙子」破5千人

2019-05-12 10:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕抓耙子就在你身邊！行政院促轉會揭露在威權統治時期，國民黨政府以「春風計劃」深入各大專院校進行監控，為掌握當年全國80餘所大專院校動態，政府結合情治單位、教育部及國民黨系統「層層佈建、室室有人」，以1983年為例，全國各大專院校佈建人數便高達5041人。

促轉會指出，有鑑於在中國大陸潰敗的經驗、「保釣運動」及1970年代韓國掀起的民主運動浪潮，「防範學潮」成為國民黨政府優先任務。1970年代初期，政府結合教育行政部門、情治單位和國民黨系統，成立統籌校園政治偵防「春風會報」，由各校各自組成，負責第一線情搜和動員的「校園安定小組」。

促轉會強調，為確實掌握全國80餘所大專院校的動態，舉凡重要院系的師生、社團幹部、宿舍、職員等均有佈建；企圖透過「層層佈建，室室有人」，達成「沒有匪諜、台獨、陰謀活動，沒有政治暗流，沒有學潮醞釀」目標。

以1975年為例，遍布全國、接受春風會報指揮的「工作同志」至少3900人；檢視檔案可知，1975年的中興法商學院共佈建59人，包含教職員工31人、「抓耙子」學生28人，範圍遍及各科系、登山社、大陸問題研究社、學生聯誼會等社團及宿舍，通報教職員生動態23件、社團活動24件、師生可疑言行7件等資訊。

促轉會查出，到了1983年，全國各大專院校佈建人數更成長至5041人；對此，促轉會代理主委楊翠發文表示，「超可怕，這數字！當年國民黨政府佈建的監控系統，你以為你沒有被納入監控密網嗎？」

此外，面對黨外勢力興起、校園異議性社團日益活躍，平均一年召開一次的春風會報顯得緩不濟急。所以在1983年初，國民黨中央委員會便透過行政院的從政黨員，指揮教育部在「春風計劃」框架下，另外召開「校園安定工作會報」。

「校園安定工作會報」每二週開會一次，該會報由教育部主辦，邀集國民黨所屬黨部及情治單位出席、參與分工，藉由頻繁開會，即時因應各校發生「違常事件」，專門打擊對付異議。

促轉會舉例，在1983年春季的「校安會報」，國民黨青工會提出「危害較不嚴重者積極爭取，冥頑不靈者送情治機關嚴辦」的基本方針，該危害民主憲政秩序的方針，深得教育部的讚賞。

「校安會報」會議主席當年更指示，「對於可能造成學生思想污染、有危害國家安全之慮的教授續聘與否，教育部當然有責任蒐集這些資料，同時也感謝青工會提供資料，必要時將偕同北知青（國民黨北區知識青年黨部）書記長拜訪關鍵性大學校長。」

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