批馬韓郭對中對台各講一套 賴清德：將被人民唾棄

2019-05-12 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕行政院前院長賴清德訪問日本，他今日與媒體茶敘時直言，國民黨面對中國講一套、回到國內又講另一套，包含前總統馬英九、高雄市長韓國瑜以及郭台銘都是這樣，並指這是因他們的主張不見容於台灣社會，相信明年總統大選時，人民會很清楚做出判斷。

綜合媒體報導，目前人在日本進行訪問的賴清德今日表示，包含前總統馬英九在馬習會時只敢講九二共識、不敢提一中各表，韓國瑜見國台辦主任劉結一講認同九二共識就是兩岸定海神針，不敢講一中各表、反對一國兩制，回到高雄市議會才講；以及郭台銘訪美見美國總統川普，對國際媒體也是稱「台灣是中國不可分割的一部分，屬於中華民族」，回到國內才說中國是中華民國。賴說，這些人知道他們的主張不見容於台灣社會，因此才會面對中國講一套、回到國內又講另一套。

賴清德指出，今年年初中國國家主席習近平發表習五點，明指九二共識就是一個中國原則，沒有國民黨宣稱的一中各表，中共國家政協主席汪洋要求在台鼓吹一國兩制，也可看出中國絕對不可能同意台灣表達一中各表，但不管和平協議還是九二共識，或者有意無意或明或暗支持統一，都會在2020總統大選中失去人民支持、國際社會支持，被人民唾棄，並指台海一但改變，亞洲局勢就會受影響，日本、美國都看得很清楚，相信國人也看得很清楚。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/