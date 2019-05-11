冷看郭董綁鞋帶、炸雞排 館長：要選的有沒有一個正常的？

2019-05-11 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢近日火力全開，除了批評高雄市長韓國瑜不守選前承諾後，也將砲口轉向表態參選的鴻海集團董事長郭台銘，狠酸郭近日綁鞋帶、炸雞排的行為，最後更怒轟「要選（總統）的有沒有一個正常的」？

館長日前直播時，除了痛批韓國瑜不守信用，更很酸郭台銘近日綁鞋帶、和雞排博士和好等一系列「親民」的作為。館長狠酸，雞排都炸下去了，鞋帶也都綁下去了，「郭台銘我看他氣勢越來越強」，之後就煮肉羹麵，然後就煎蚵仔麵線了啦」，接下來就什麼都來搞了啦！

館長還諷刺，「要選總統這樣不夠看」，換做是他，當然是帶一堆記者去豆干厝，不然就是半套店，「這樣才叫接地氣，是不是」？館長無奈表示，「有需要這樣嗎，要選總統救出來炸雞排」？

最後館長更飆粗話表示「X，沒事的時候就什麼都沒有，出來選個總統而已，綁鞋帶的啦、炸雞排的、修理摩托車的啦，吃肉羹麵洗碗的通通都出來了，XXXXX（五字經）有沒有一個正常的」？

對此，PTT鄉民也展開熱烈討論，紛紛留言表示「快笑死XDDDDD」、「講的很有道理阿」、「郭董的選舉團隊真的該砍掉重練」、「誰說館長是郭粉的」、「館長這集真的讓人笑到美叮美噹」、「最近他撿到槍 嘲諷全開 超讚」。

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