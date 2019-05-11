貿易大戰》郭董發豪語台商回流衝5兆 他問：錢在哪裡？

2019-05-11 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰促使台商加速回台投資，總統蔡英文9日表示，截至目前台商返台投資金額已達2350億，預估到今年底前金額「有望突破5000億」。鴻海董事長郭台銘10日則發下豪語，若他帶領台灣，5兆都能回來。對此，作家朱宥勳表示，「現在錢在哪裡趕快回來啊」。

蔡總統9日參拜高雄茄萣「金鑾宮」在致詞時向民眾表示，台灣經濟現在正穩定成長，光是今年1月到5月，台商回台投資的金額就破了2000億元，她更自信直言，到今年底前，台商回流投資的金額有望突破5000億。郭台銘10日受訪時則發下豪語：「我如果有機會帶領台灣拚經濟，那不只5000億，5兆元都可以回來！」

對此，朱宥勳在臉書質疑郭台銘喊出台商回流達5兆元的可行性，表示「不然這樣，我們接案時常用的分段給付制度好了。初選前，郭董你先弄個一兆回來意思意思，保證你初選會過。然後選舉時再弄個兩兆回來，我想總統也不會是太大的問題。等你選上了再補滿最後兩兆尾款，這樣你開心，大家也開心，你說好不好」。

他也笑問，「所以現在錢在哪裡趕快回來啊」。

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