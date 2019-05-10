請議員尊重專業 桃市消防局長：我沒做到「辭職可以啊」

2019-05-10 22:41

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市八德區桃德路一處民宅8日晚間發生火警，市議員劉茂群就住在附近，目睹整個救災情形，她今天在議會就質詢火災救災的標準流程，不見消防人員將火災戶隔壁民眾撤離，質疑沒做到SOP，桃園市消防局長謝呂泉面色凝重，要求議員「尊重消防專業」，強調若沒做到，「我辭職可以啊！」

消防局說，這場火警共出動各式消防車7輛、救護車1輛、消防人員18人到場搶救，消防人員到場發現是住宅內烘碗機起火，屋內住戶均已疏散，經出水搶救，迅速將火勢撲滅，指揮官評估現場並無可燃性氣體洩漏及燃燒之情形，僅為家電起火燃燒，所以將管制警戒範圍侷限於起火戶後陽台鐵門處，未進行大規模疏散，避免造成民眾恐慌。

劉茂群質疑救災未按標準流程，因為當時她就在現場從頭看到尾，也沒看到疏散民眾，連起火住宅旁的民眾都未疏散，由於火警不可預期情況多，萬一發生瓦斯爆炸，後果不堪設想。

但謝呂泉強調，一定確會認屋內的人員都疏散才會滅火，至於隔壁、附近民眾是否要疏散，請議員「尊重消防專業」，雙方你來我往火氣越來越大，最後謝呂泉揚言，「若我沒做到，辭職可以啊」。

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