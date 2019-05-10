軍艦繞台海只是小事！ 郭文貴爆美國對台將有「更大動作」

2019-05-10 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國流亡富商郭文貴日前表示，美國航空母艦即將駛向台灣海峽，美國政府高官更即將訪問台灣，以威懾中國。昨（9）日他再次爆料，表示美國將對香港自貿區制裁，並對國民黨、民進黨中一些和共產黨合作的人進行制裁；且後續還有「更大動作」，讓航母通過台灣海峽、美國高官訪台都顯得是件小事。

郭文貴昨日透過短暫的直播表示，自從中國和美國貿易協議停止以後，對整個金融領域有巨大的打擊，這個變數超出了許多人的想像。「我從來沒有見過金融市場像這幾天一樣，這麼沒有信心，很多人現在都要折價賣出持有的跟中國有關的股票，很多人在想辦法離開香港」。

對於美國下一步怎麼做？郭文貴表示，美國將台灣、香港將有「組合拳」般一系列的舉動。他指出，日前《台灣保證法》無異議0反對票通過，這是史上罕見的情形。而美國接下來對香港自貿區，包括美元匯率、司法合作與香港和西方貿易的關係、香港官員的制裁，都還會有一系列的動作。

對於台灣，郭文貴表示，美國將對國民黨、民進黨，一些和共產黨長期合作的人進行組合拳般一系列處置，且後續還會有「更大動作」，讓航空母艦通過台灣海峽、美國高官來台「顯得都只是小事」。

郭文貴也說，接下來日本、歐洲都會跟上美國腳步，中共在海外控制的國有企業，都將成為「過街老鼠」，凡是在新疆、西藏搞殘害的人，或陷害思想家、知識份子、律師的官員，將「連過街老鼠都當不上」。郭文貴最後也表示，「信仰的自由，這一天一定會到來」。

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