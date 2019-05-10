哪種人易得媽祖託夢？曾國城節目直呼：這樣恰當嗎！

2019-05-10 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍的鴻海董事長郭台銘先前解釋參選總統黨內初選理由，稱是受到媽祖託夢所致，這個話題意外登上益智實境節目，在問答題目中出現「哪種人容易得到神明託夢？」，讓主持人曾國城直呼：「這個選項這樣恰當嗎！」

曾國城在《東森綜合台》主持益智實境節目「全民星攻略」，9日節目歌手陳隨意接受挑戰，他被問到的題目是：「哪種人比較容易感受到神明託夢和聽到神明說話？」，選項有「A.常年拜拜的人」、「B.想選總統的人」、「C.喜歡幻想的人」，讓在場來賓都笑翻。

曾國城聽完題目後，立刻笑著對製作單位說：「你們這個選項這樣恰當嗎！」，陳隨意對此詳加思考，曾國城開完笑地斥責他「沒禮貌，一直看B」，陳隨意說：「每天電視打開都是那個」、「講B會得最那個人」，最後陳選擇「C.喜歡幻想的人」成功過關。

不少網友得知此事後，相繼留言指出，「D.喜歡舔共的人，選我正解」、「不是缺乏B12的人嗎？」、「題目可以改成『哪種人喜歡用屁眼説話』」、「E.空口說白話只會說發大財的人」、「送分題，都對」、「那淡水阿嬤或者阿嬤金孫的人怎解？」、「 答錯就呼你兩巴掌！」。

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