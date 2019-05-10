郭董稱夜宿「民間」友人家 作家：學了一套鱉腳的官樣

2019-05-10 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕宣布參選總統的鴻海董事長郭台銘，9日深夜在臉書發文夜宿民間友人家的心得感想，並秀出他平躺的睡前照與網友分享。但「民間友人」一詞卻引發網友熱議，有人酸「自以為是皇帝微服出巡到民間」，作家朱宥勳也表示，郭台銘難道不是「民」嗎？有些人想要正式點講話時，也就學了一套鱉腳的官樣。

郭台銘說，他的第一次民間友人住宿體驗，就獻給他臉書先前分享過的「山豬枇杷」曾家夫婦，他說曾家的晚餐很好吃，他吃了2碗米粉、2碗羊肉湯、3碗香菇雞湯，還

說他把雞腿吃掉了，並在文中稱呼友人的孩子為「兒子、女兒」，不難看出雙方的好交情。

但網友見狀大酸，「這些爛招到底要用到什麼時候」、「KMT真的都很愛演戲 之前有韓導 現在有郭導」、「幕僚真不行，這種包裝方式是能讓誰相信」、「一看就是作秀 不舒服」。另有網友針對「民間友人」酸說，「什麼叫民間友人？郭台銘是皇帝？是貴族？血統跟民間不同？」、「自以為是皇帝微服出巡到民間」、「自以為是官嗎 搞笑喔」。

作家朱宥勳也在臉書表示，郭台銘說自己夜宿「民間」友人家，這是他非常討厭的一個詞，不解為什麼要稱社會為「民間」，稱大眾為「民眾」啊？他質疑，難道講話的人，自己不是「民」嗎？搞得好像新聞的敘事者很自覺是一個官，要紆尊降貴報導我們身邊的大小事。「然後這種說法多了，有些人想要正式點講話時，也就學了一套鱉腳的官樣。」

他直言，郭台銘你本人就是民眾好嗎，一手指別人四手指自己啦！查看郭台銘的文章可發現，原本的「民間友人」一詞已經被改為「地方友人」，不知道是不是小編覺得不妥才做修改。

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