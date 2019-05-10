房子地基打好了 蔡英文：再給我們多點時間

2019-05-10 15:40

［記者王峻祺／花蓮報導］總統蔡英文今天下午到花蓮市聖天宮參拜，許多熱情民眾到場高喊加油，還自製「全力支持小英總統連任」看板，大呼「愛總統！」蔡英文致詞時，強調執政3年來不斷努力打地基，從今年開始地基已打好，將一層一層往上蓋，拜託鄉親「再多給點時間」，一定會蓋出漂亮又堅固的房子給台灣人民。

蔡英文表示，執政3年來持續改善人民政策，盡心盡力為台灣打拚，或許沒有百分之百做的很周全，但我們絕對是很負責任的團隊，所做的每一件事情都希望台灣更好，希望替台灣打下好的基礎，讓世代子孫都能長久在好的基礎上發展。

她強調，面對中國文攻武嚇及對台灣的滲透，始終堅定保護台灣主權的獨立，一再展現防衛台灣的決心，就像過去2、3年以來一樣，蔡英文也一定會繼續守住台灣主權，讓世世代代延續下去。

「地基已打好，將往上蓋！」蔡英文說，經過3年努力打地基，人民或許感受不到，但從今年開始，地基已打好，我們將一層一層往上蓋，政府一定會堅持守護台灣，所以要跟大家拜託「再多給我們多一點時間！」讓團隊替台灣做更多的事，只要給蔡英文足夠時間，一定會蓋棟漂亮又堅固、好用的房子給人民。

蔡英文也說，從今年以來，台商回台投資案愈來愈多，外商也陸續進駐，1至5月累積回台的投資，已高達2795億元，今年目標希望能引進5000億元，預計將會帶來很大的產業發展機會，同時帶給更多年輕人優質的就業機會。

蔡英文離開前，與支持民眾互動熱絡，簽名、合照來者不拒，展現十足親和力，但針對媒體詢問挺賴清德支持者建立的臉書粉絲團，質疑蔡在府內開初選記者會及造勢音樂會是在公器私用時；蔡聽到問題後笑而不答，僅繼續和鄉親握手、簽名。

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