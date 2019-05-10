中市虐童、校園霸凌頻傳 議員批：社工數六都倒數第二

2019-05-10 16:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市近幾個月發生多件虐童、校園霸凌等案件，市議員陳淑華今（10）日議會質詢說，建構完善的社會安全網絡，必須要有足夠的社工員，中市每萬人社工數卻是六都倒數第二，要求儘速增聘；社會局長李允傑說，分3年增聘185名社工。

陳淑華說，每每發生不幸的社會事件後，就會討論社會安全網絡不健全等等，要求各級政府加強對弱勢家庭、邊緣家庭、高風險家庭的支持體系，其中最基礎的是必須要有足夠的社工員，提供建構社會安全網絡的必要人力。

她又說，依全台社工員統計資料顯示，台中市每萬人口只有7.98名，遠低於高雄市16.29名、台北市14.75名、桃園市14.60名、新北市13.56名，差距非常大，僅僅贏過台南市7.44名，六都倒數第二，中市社工服務的人力明顯不足。

市議員陳淑華、謝明源、邱素貞指出，市府每年都說要補足，但一直沒做到，要求市府在最短的時間內起碼要達到每萬人口13名的社工員。另，不少社工員沒能領到表定薪資，被機構要求薪水回捐，市府應改善社工勞動條件。

李允傑回應，市府自2018年起分3年陸續增聘185名社工人力，截至今年4月24日已進用118人，進用比率為衛生福利部核定員額78.7%，未來將持續強化專業社工人力。另為保障社工薪資權益，函文相關單位禁止社工回捐薪資，納入契約規範。

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