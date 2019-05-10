韓國瑜引葉匡時談話 稱自經區洗產地是無知、無能

2019-05-10 14:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄設立自經區紛紛擾擾，市長韓國瑜今天受訪時，引述副市長葉匡時的談話，強調自經區洗產地的說法，是無知、無能。

韓國瑜指出，自由經濟貿易區這一個月來引起全國熱烈討論，平心而論這也是一件好事。

他身為高雄市長，整個市府團隊再三呼籲，如果中央要成立自由經濟貿易區，拜託首選高雄給高雄一個經濟脫胎換骨的機會。

韓國瑜說，蔡總統與整個民進黨的府院團隊，對自由經濟貿易區始終採取排斥看法，但千萬別忘記，很多經濟學者與立委是持肯定態度，甚至包括15個縣市長，都聯署支持。「到底是公說公有理？還是婆說婆有理？大家可以討論。」

韓國瑜強調，蔡總統說歡迎台商回流擴大到台灣投資，「我當高雄市長，想法是一模一樣，能不能擺脫對外面貿易的困境，尋求高雄更好的經濟，是我關注的，這點完全沒衝突，要不要設立，我覺得行政院與立法院要好好討論一下」。

媒體詢問說，蔡英文總統表示「自由經濟貿易區不能讓台灣貨與中國或混淆，堅決反對自經區」，高市副市長葉匡則表示，洗產地不可能發生，這樣的說法是無知、無能，中央執政黨只是想卡韓？

韓國瑜回答說，蔡英文的說法好多人駁斥，包括朱立倫、葉匡時等人，他引述葉匡時的話說，反對的只有兩種可能，一個是無知，一個是無能，各種爭論都有。

韓國瑜說，自由經濟貿易區的說帖已經送到議員手上，將來也會送到行政院，「這個議題哪怕只是試辦幾年，如果真的帶來良好經濟效益，何樂不為？」

針對時代力量議員黃捷表示無法接受市府的說帖，韓國瑜表示「沒關係，黃議員下禮拜會質詢，歡迎她提出建設性批評，我們樂於接受樂於討論。」

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