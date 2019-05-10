旅日台僑爭睹賴神風采 演講會報名「爆桌」

2019-05-10 11:43

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕前行政院長賴清德訪日引起旅日台僑熱烈關注，預定12日中午於東京的一家飯店舉行的專題演講會，由於報名踴躍一位難求，演講場地從原定可容納50人的小空間擴大為可容納450人的大空間，但仍呈現「爆桌」狀態。

賴清德此行訪日主要受「在日台灣同鄉會」等日本台僑團體之邀，12日中午將與台僑相見歡並發表演講，題目為「台灣與日本共同面對的挑戰與機會」。賴清德的幕僚透露，由於報名十分踴躍，邀請單位臨時加大講廳空間，雖然可容納人數從原定50人增加9倍，但仍爆桌。

在日台灣同鄉會會長王紹英表示，剛開始原本擔心沒人參加，現在是怕大家坐不下，這次是他們近年舉辦演講會中最大的一場，同鄉熱烈反應的情況直逼以前彭明敏來日演講，當時出席人數達700多人。

另外，12日當天上午，賴清德也安排了與日本媒體的早餐會，據了解，日本媒體冾詢報名也是盛況空前，其中包括日本放送協會（NHK）電視、富士電視、讀賣新聞、產經新聞、每日新聞、朝日新聞、日本經濟新聞、共同通信社、時事通信等多家主流媒體。

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