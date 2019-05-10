預言明年國民黨再吞敗！ 館長：台灣一定會變更好

2019-05-10 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕最近連續砲轟國民黨，成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢，又大膽預言，稱台灣只要不被中國統一，國民黨不管誰來選總統都會再吃下敗仗，而且台灣一定會愈來愈好，但是台灣一定要團結。

陳之漢9日在直播中表示，國民黨拚命要去簽自經區，拚命去捧中國的時候，高雄市長韓國瑜還在說「市場在中國」，但全世界所有的大品牌廠商和台商正在移出中國，因為中國不肯接受美國的條件，不願修改法律，中國要被美國課稅課到爆，搞清楚國際情勢好嗎？這是一個火坑，結果國民黨要抱著大家往下跳，一起死， 還用一個自經區，是想讓美國來懲罰性關稅嗎？

陳之漢指出，美國眾院通過最新對台法案，有機會重啟台美自由貿易協定，也就是FTA，美國要對台灣優惠免稅，不在中國做生意的人，都會跑來台灣來投資，日本、韓國、越南、柬埔寨、菲律賓這些亞洲國家，每個國家都想要跟美國做生意，「只有台灣的國民黨，還在跟中國做生意」。

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