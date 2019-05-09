強化對國軍信心！館長曝：將拍「陸戰隊」訓練影片

2019-05-09 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢今在臉書自曝，經拜託國防部長官及總統府發言人後，他將自費拍攝「陸戰隊員」的一日生活及日常訓練，希望藉此能讓民眾多了解國軍，也強化台灣人對國軍的信心，支持國軍捍衛主權，文章一出立刻引來大批網友力挺，直呼「這才是真的愛台灣」！

館長昨（8）日PO出與總統府發言人林鶴明的合照，引來外界猜想是否有什麼新計畫，果然今（9）日他就在臉書自曝，經拜託國防部長官及隨行的總統府發言人，他將「自費」帶攝影團隊，拍攝一支真實陸戰隊員的一日生活及訓練。

館長表示：「主要是希望大家能看見真實的國防訓練，以強化台灣人對國軍的信心，一步一步的把台灣人團結心帶起來，並支持國軍捍衛主權。」他也再次強調，他要做這些事全是自費，希望有台灣人能了解他的苦心，而新聞媒體也不要亂寫。

許多網友被館長感動，紛紛留言「有良心是非分明的台灣男子漢」、「希望能喚醒政府對陸戰隊的重視」、「台灣人民應該團結站出來支持肯定」、「永遠忠誠」、「水啦捍衛主權！」、「一日陸戰隊，終身陸戰隊」、「這次真的太帥了」。

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