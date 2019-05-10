美中貿易戰台灣「得利」！正妹財經專家點出小英的努力

2019-05-10 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國加徵中國關稅，國會又通過《台灣保證法》，正妹財經專家胡采蘋今（9）日在臉書指出，不少商業活動為此被震盪退出中國，而台灣幸運地拿到一部份，能在大國角力中獲利，都是蔡英文政府努力的結果

胡采蘋表示，「貿易戰是兩個大國角力，全球都會受到震盪」，美國國會現與台灣深入建立政經連繫，能顯著避免台灣在中美貿易戰中受到的不良影響，一方面蔡英文政府及早規劃應對、遊說台商回流，才能在2019年前4個月達到台商資金回到台灣的成果。

胡采蘋提到，今年可預料的事情是可能進行台美之間的自由貿易協定（FTA）談判，大量美商加強在台經營，「例如Google把台灣當作東亞洲最重要的陣地」，就是台美之間將深化政經關係的預兆，往後可能會有更多美資在台灣預備，等待美國讓中國開放市場後進攻中國市場。

胡采蘋補充，屆時美資有機會從中國向外輻射擴張，曼谷、吉隆坡都可能因此受益，擁有高素質人才的台灣當然不可能落人後，從此也彰顯蔡政府主導的新南向政策相當重要，若能把握此時的戰略機遇，讓台灣成為東亞洲樞紐，「台灣就可以去跳板化，不再是進入中國的一個等待地」，也可連接東南亞市場。

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