不能演講改唱歌！ 凱達格蘭餐會變阿扁演唱會

2019-05-09 21:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕獲保外就醫的前總統陳水扁今晚出席「凱達格蘭基金會14週年感恩餐會」，一出場高唱《愛拚才會贏》後，在晚間8時20分再度登上特製小舞台，一連高唱《堅持》、《客家本色》，讓餐會瞬間變成阿扁演唱會。

陳水扁上台致詞表示，「不能演講，那唱歌可以吧」，隨後他高歌《堅持》一曲，唱出「堅定的心伴阮向前走，請你會記著阮的名，有人出世著好命，阮是用命底打拚。嘸驚失敗慢慢向前走，運命不是天註定，只要用心來打拚，一定唱出阮的名！」

「阿扁我愛你！」熱情粉絲在現場不斷高喊，當扁唱完《堅持》後，在現場主持人及群眾簇擁安可下，阿扁又加碼以客語唱《客家本色》，一整晚共唱3首歌曲，最後在民進黨團總召柯建銘陪同下，陳水扁也舉杯向「阿扁們」致酒，隨後才緩步離開會場。

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