不顧北京反對！Google介紹片標註「TW」還秀我國旗

2019-05-09 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國谷歌（Google）公司8日在YouTube發佈「智慧家居101：如何發展智慧連線家庭」介紹片，在提到2019年度谷歌「智慧家庭」擴張到哪些國家時，影片中字幕出現台灣與國旗，有鄉民直呼：「Google承認台灣是個國家啦。」

從Google本月8日發佈到YouTube的影片中能見，Google希望大重能夠具備「智慧家庭」的基礎知識，因此透過該介紹片說明「智慧家庭」最新的應用程式介面，以及谷歌在這方面有做出哪些更新，更提到程式開發人員和設備製造商如何更加精進相關服務。

但影片在提到「內化擴張（internalization expansion）」，說明Google在哪些國家已有推廣「智慧家庭」時，其中，2019年新增的國家，包括：南美巴西、阿根廷、智利、哥倫比亞、秘魯；歐洲有奧地利、比利時、瑞士、愛爾蘭、葡萄牙、俄羅斯；亞太地區則有台灣、印尼、泰國、紐西蘭、土耳其、越南、菲律賓。

Google在介紹片中使用的並非「中華台北」，而是代表「台灣」的「TW」字樣，還附上我國國旗，不少鄉民對此留言嘲諷中國「馬賽克打起來什麼事都解決了」、「人家有谷歌 我們有百度啊」、「支那政權整天想強姦人還不反抗」、「Google 退出中國，中國屁民無法抵制表示悲憤」。

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