中國共青團校與我大學締姐妹校 陸委會示警：勿落統戰圈套

2019-05-09 20:07

〔記者鍾麗華／台北報導〕據本報調查，世新大學與中國共青團中央團校結為姐妹校、元智大學人文社會學院也與其簽有學術交流協議書，山東團校更與我7所大學有交流合作。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正呼籲，我方學校與中方進行交流合作時，應依相關規定跟教育部申報，同時提高警覺審慎評估，避免落入統戰圈套。

據了解，共青團有3所團校，中央團校與中國青年政治學院（簡稱中青院）是「一個機構、兩塊牌子」，北京與山東青年政治學院則分別隸屬北京與山東團校。去年4月，中共中央與國務院印發「中央團校改革方案」，要求「中央團校改革要牢牢把握團校姓黨的根本原則」。

邱垂正表示，台灣各級學校要與中國學校締結姐妹校等聯盟，或其他書面約定合作行為，依照兩岸條例第33條之3的第1項規定，應先向教育部申報；第2項規定，締結聯盟或書面約定的合作行為，不得違反法令規定或涉有政治性的內容，教育部會就個案性質，視情況請陸委會或相關部會提供意見，最後由教育部准駁。

邱垂正指出，共青團校著重黨的教育，以政治培訓為主要任務，具有相當的政治敏感性，我各級學校與其合作均不妥適，教育部為落實相關規定，訂有審查要點，規定申報案件不得違反有關法律、設有政治性內容、影響社會治安、國家安全等，如有違反規定，將依相關法規處理。

邱垂正說，兩岸學術教育交流有助於人民彼此認識與了解，但中方近期擴大對我年輕學子的工作，政府呼籲我方學校與中方進行交流合作時，應該依相關規定向教育部申報，同時提高警覺審慎評估，讓兩岸教育交流維持在教育跟專業性質，避免落入統戰圈套。

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