潛艦國造邁步走》潛艦構型曝光！ 專家點出有這些特色...

2019-05-09 18:57

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文今日赴高雄主持潛艦國造廠房開工典禮，現場也首度公布國造潛艦較精確的模型，對此，軍事專家、「軍事連線雜誌」主編陳維浩今日受訪時指出，國造潛艦的外觀採「雪茄型」船體，以及採用X型尾舵、七葉螺槳、舷側聲納等，皆屬跟上時代的設計。但他也強調，現只能自模型判斷構型，包括戰系、聲納系統等性能，才是潛艦的戰力核心。

陳維浩受訪時指出，國造潛艦模型公布後，可見到一些現代柴電潛艦的設計特徵。首先，我國現役劍龍級潛艦在1970、1980年代設計，重視航速、降低阻力，因此採取「淚滴型」船體設計。但現今潛艦講求裝載較多武器系統與設備，因此採用看似較方正的「雪茄型」設計。而國造潛艦的帆罩，也接近當前國際上潛艦的外型。

陳維浩說，新型潛艦如同過去已揭露的資訊，採取X型尾舵，具有高度較短、適合淺海航行的特徵，另值得注意的是，潛艦模型的艦體下方，有一大塊「灰色」的部分，研判應為舷側聲納。

他進一步表示，潛艦的聲納除舷側外，主要裝在艦艏，另有些潛艦會配備艦尾拖曳式聲納。但有待商榷的是，模型上標示的舷側聲納位置，不僅過於連貫，畫得範圍也比較大、較為底部，這須待未來更精確的設計出爐後，才能做確認。

另外，陳維浩表示，此次的模型並未揭露魚雷發射孔的裝置位置與數量，以及拖曳陣列式聲納的位置，這些都有待日後檢視。

至於外傳新型潛艦構型比較像日本海上自衛隊的「蒼龍級潛艦」，但陳維浩認為不像，畢竟潛艦的性能與設計，都需要做細部比較與分析。他也認為，作戰系統、聲納的性能才是潛艦的核心，對我國而言，如能取得美方的戰系，將會是較好的選擇，且面對國際政治壓力也比較不會過大。

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