經濟不輸南韓、香港！謝金河：台灣隱形冠軍非常強

2019-05-09 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河5日在台灣大學，參加中華民國自由通訊傳播協會舉辦的「面對險惡的2020，台灣如何妥善因應？」座談會，他認為香港、南韓的經濟問題超過台灣，「我們在全世界，我們所謂隱形冠軍，台灣是非常強的。」

根據《大紀元》報導，謝金河比較亞洲四小龍當中的南韓、香港與台灣現況，他指出，台灣多為中小企業，放眼全球，「我們所謂隱形冠軍，台灣是非常強的」，南韓經濟型態以大企業為主，三星今年第1季賺2800億韓元（約台幣73.4億元），但去年同期進帳是4兆5千億韓元（約台幣1179億元）。

謝金河認為，不少聲音老愛用南韓與台灣做比較，但目前局勢有變，南韓將來遭遇的經濟壓力與困境，絕對比台灣還多，台灣受到中國20年來的磁吸效應、惡性競爭等磨難，現在換南韓被中國官方支撐起來的產業衝擊，手機、汽車、面板都受到影響。

謝金河表示，香港方面，只要中國將該地作為「內地」任何一個城市來管理，改變香港的政治制度，「我相信香港過去的繁榮，就結束了」，坊間對於香港資金外流現況說法不一，謝金河聽到的說法是高達2兆美元（約台幣61.9兆元），香港政府現在持續用公款保護匯率，若此情況未獲改善，未來將對香港造成嚴重傷害。

謝金河補充，自己過去當著香港特首林鄭月娥的面發問，好奇未來香港若與大灣區合併，林鄭對於港幣是否有新的想法，謝也想知道香港稅制的特殊地位，是否會與中國互相連結，但「她都不敢回答」，由此可見香港遇到的問題並不簡單。

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