警政署機密檔案「解密牛步」立委批故意拖延

2019-05-09 15:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國發會檔案局向各公家機關辦理「第6波政治檔案徵集作業」，時代力量立委林昶佐緊盯進度發現，警政署對保防、偵防檔案「解密牛步」，完成比例僅1.5%，嚴重拖延政府轉型正義的進度。

據了解，內政部警政署有數萬件威權統治時期的政治檔案，全部被列為「密等」，若文件檔案不能儘快解密，不僅促轉會轉型正義總結報告無法引用，外界也無從而知歷史真相。

林昶佐在臉書發文表示，警政署掌握的機密檔案致關重要，有助於還原許多戒嚴時期人民遭受迫害的案件真相。

近日詢問相關進度時，警政署回覆僅有1.2萬餘件機密檔案，完成將近99.4%，然而這與他們所掌握數量「實在相距太遠」，再度追蹤才發現有異常。

林昶佐指出，警政署待移轉政治檔案，至少包含社會監控、保防、匪諜等類案件，高達7.6萬餘案，若單一案件有10件密件資料，保守估計至少有超過76萬件的機密檔案。

經追蹤，警政署事後才向昶辦承認，那1.2萬件只是第一波的數字，實際總數因太龐大，所以無法統計；林昶佐痛批，以最保守數量76萬件來估算，「目前完成比例才1.5%，警政署竟想用99.4%的高完成度來呼嚨！」

林昶佐質疑，行政院去年就曾召開相關單位跨部門會議，為了加快政治檔案解密，決議可用整批及專簽方式解密，警政署用這種超級牛步方式，搞半天才執行1.5%，等於要花廿年才能全部解密，這難道不是故意拖延。

「有多少長輩與家屬還有20年可以等！」林昶佐強調，警政署應確實依照決議，加速政治檔案解密，讓真相攤在陽光下，撫平成千上萬民眾曾遭受的不公不義。

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