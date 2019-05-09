韓國瑜批議員設計讓他漏氣 鄉民嗆翻：怎不怪你隨便問就倒？

2019-05-09 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議會今進行市政總質詢，議場內唇槍舌戰氣氛火爆。市長韓國瑜表示，希望議員質詢是良善、對高雄好，但明眼人一看就知，一連串設計要讓市長漏氣，質疑議員雙重標準，並稱只要他是民進黨籍都沒事。消息轉傳至批踢踢後，鄉民紛紛湧入留言蓋樓。

鄉民回應，「不急，讓你慢慢露」、「見笑轉生氣」、「明明大多數都只是正常質詢，是你自己亂回答」、「你市政熟悉的話，這些根本都不是刁難」、「那怎麼不怪你自己，隨便問就倒了」「是不是找麻煩民眾看得出來」、「韓市長受了很多委屈」、「被電飛之後就開始說別人故意黑他」、「他在說給韓粉聽的啦」、「多做功課不會」。

本報今報導，市議會今由前議長康裕成、議員高閔琳展開質詢。對於市議員質詢火力日漸增溫，韓國瑜回應，議員質詢不該用非完整的片段文字，急著讓市長與市府團隊漏氣的心情大於建設高雄，並指本想好好答覆，但他們卻一哄而散、不聽回答，「好像達到他們設計的目的」。

韓國瑜也說，希望議員質詢是良善、對高雄好，但明眼人一看就了解，「整個設計就是一連串要讓市長漏氣」，並稱只要他是民進黨籍，「一切都沒事」，直指議員嚴重雙重標準。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/