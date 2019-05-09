國民黨自經區草案看這裡 學者分析：830項中國農產品走後門進台灣

2019-05-09 13:22

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨立委曾銘宗等人今天強調自經區「不會被洗產地、不會不公平競爭、不會傷害農業、不會成為中共幫兇、沒有開放陸資」，但農委會表示，草案第42條就是明文開放管制的中國830項農產品，學者也直言，就是變相用自經區的方式開放，讓中國農產品「走後門」進到台灣，嚴重傷害台灣農業，也沒辦法發大財。

國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆、羅明才、黃昭順、沈智慧等27人日前提出「自由貿易經濟特區特別條例」草案，提案目標是落實「貨出得去、人進得來」，鬆綁法規推動自由貿易經濟特區，由點到面逐步推動台灣邁向經濟自由島，以融入世界經濟貿易體系。

農委會表示，其中針對衝擊台灣農業有爭議的條文有第9條、第33條、第38條，和第42條，第42條明文要開放「得入台灣地區與大陸地區人民關係條例第35條第3項規定未准許輸入之大陸地區物品」，也就是目前台灣對中國管制的830項農產品。

農委會指出，第33條則是白紙黑字寫下在自經區生產的加工品外銷免徵營利事業所得稅，第38條則寫下這些從國外輸入的原料免徵關稅，第9條雖然設下但書，如果要輸入就要經過農委會同意，但是把開放後可能的衝擊推向「管理」問題。

至於目前管制的830項中國農產品緣由，農委會表示，中國與台灣於分別在2001年及2002年先後加入WTO，我政府考量台灣農產品可能受到中國進口農產品的衝擊，例如同類產品價差大，因此分階段檢討中國部分農產品進口，直到2008年確定了目前對中國830項管制進口的農產品項目。

而根據農委會資料，目前830項管制的中國農產品，除了常聽到的花生、紅豆外，水果包含香蕉、鳳梨、芭樂，畜產品中國豬、牛和羊也都在其中，根據最新農業統計，自經區將直接衝擊台灣農業2017億產值，雖然還有檢疫法規可以把關，但是網友也表示，按照中國隱匿非洲豬瘟疫情的情況，如果有自經區，台灣早就抵擋不住疫情。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲分析，第42條就是明確要開放目前管制的830項中國管制農產品，變相用自經區的方式開放，讓中國農產品「走後門」進到台灣，這些管制農產品對台灣來說都是很敏感重要的，會造成許多本來使用台灣農產品的加工原料，被中國原料取代，對台灣農業會造成很大的傷害。

楊明憲進一步表示，自經區要怎麼發財？沒有相關稅收，看起來就只能創造就業機會，而透過加工可以創造的就業機會大概只有勞動所得，不可能因為這樣提高產業競爭力，附加價值其實也是歸自經區廠商獲得，要怎麼發展經濟，創造更多所得？自經區跟國內產業完全沒有連結，甚至因為免稅進口會取代國內農產品，反而造成更大的傷害。

楊明憲說，過去台灣發展加工出口區，可以創造勞工就業機會，但是現在台灣要的應該是產業升級、技術提升，台灣現在不能只是停留在加工出口思維，如何強化產業競爭力才是重點。

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