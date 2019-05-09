國民黨總統初選 郭表態：支持手機民調 盼公開辯論

2019-05-09 13:15

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統提名特別辦法預計下週三提報中常會通過，針對舉辦政見發表會，鴻海董事長郭台銘今公開呼籲國民黨，舉辦公平、公正、公開的辯論，並表態支持手機民調，因手機是年輕人表達意願的基礎。

說到國民黨總統提名初選，郭表示，下週一會和國民黨主席吳敦義見面，要求舉辦政見發表會，讓有意參加總統大選者，在公平、公正、公開的辦法下來一場公開辯論，他要充分表達政見，包括治國理念、兩岸政策、經濟藍圖的擘畫，怎麼樣讓年輕人有更好的工作機會，台灣經濟翻轉，公開讓大家檢驗論述，讓專家學者提問，並有辯論程序。

民進黨初選方式也搞不定，他開砲民進黨是「民主退步黨」，蔡英文總統不敢初選，就是不敢面對民主程序，而賴清德不願意用手機民調，他認為手機很普遍，是年輕人表達意願的基礎，應該採納，所有技術性問題都能克服。

除了對總統初選表態外，郭台銘今早到台北花市挑選母親節花束，所到之處擠得水洩不通，也遇到不少支持者高喊支持他選總統、要合照、獻花，郭也握手致謝，並拜託民眾支持，已經開始為選情暖身。

郭台銘仔細挑選繡球花給媽媽，桔梗花給太太，香水百合給前妻，光臨的每家花店都要求他簽名、合照。

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