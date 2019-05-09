王世堅嗆柯消費真正不說謊亞症人士

2019-05-09 12:21

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨於電視專訪談到台北市議員王世堅，意有所指「總人口裡面有千分之四是精神分裂」、「我就很喜歡嘲笑別人，知道這是缺點」。王世堅稍早於臉書反嗆，柯自稱亞斯伯格症不會說謊，柯消費了真正不說謊的亞症人士，成天說謊欺騙社會大眾，現在柯裝病裝久了開始疑神疑鬼說別人有病，柯文哲的可悲！

王世堅表示，柯文哲近日聲量下滑，竟需要靠嘲笑王世堅來博取聲量，實在相當可悲，勿忘2018年選舉結果有近60%台北市民反對柯文哲，但他刻意稱其只有千分四，柯是不知檢討毫無長進！

王世堅批評柯文哲，身為台北市長參加節目專訪，不見柯談論北市願景，反倒評論起美中日台國際關係與台北市風馬牛不相及，論述更毫無重點，好像把台與美、中關係各打五十大板，塑造柯獨樹一格最公正客觀，但其實柯是毫無內容，早已被國際看破手腳。

王世堅說，中國有新歡韓國瑜，柯文哲已經失寵，美國行的碰壁柯文哲已經沒招，「柯文哲你別再丟人現眼了，專心面對你接下來的市政總質詢！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/