韓國瑜：自經區出現推卸論與信心論兩派言論

2019-05-09 09:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕自經區議題近來在高雄市議會吵翻天，綠營與時力議員齊聲反對，讓市長韓國瑜頻跳針。今天輪到國民黨議員黃柏霖質詢，他表態支持自經區，韓國瑜順勢回答說，自經區出現推卸論與信心論兩派言論，兩派人各自根據意識形態、專業認知、或政治利益，在選擇哪一條路，他感到很悲哀。

國民黨高雄市議員黃柏霖今天上午在總質詢時指出，自由經濟貿易示範區他在議會講了8年，台灣為何會被困在這裡？從亞洲四小龍之首，變成四小龍之末，GDP不到香港一半，他認為自由經濟貿易示範區是為了吸引國際資金，讓高雄走出去。

黃柏霖詢問韓國瑜說，對於自由經濟貿易示範區，高市府表態要這麼做？市府準備好了沒有？如何遊說全國立委來支持？

前幾天對自經區議題頻頻跳針、或答非所問的韓國瑜，今天顯然有備而來，他回答說，如果政府推動自由經濟貿易示範區，他希望第一個選在高雄市，不應與政黨有關，也希望議會不分黨派，為經濟衝刺。

韓國瑜重申，自經區是法令、人才、金融、稅負的鬆綁，市府最近會寫說帖，報到行政院，讓立法院審議。

韓國瑜強調，自經區這幾天講太多了，目前政府出現推卸論與信心論兩派說法，各自根據意識形態、專業認知或政治利益，在選擇哪一條路，但他認為「扯到意識型態或政治利益，這很悲哀。」

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