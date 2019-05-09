阿扁獄中待遇最好？ 柯P：房間燈24小時開著怎麼睡

2019-05-09 00:26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲談到，前總統陳水扁在獄中受到不公平對待，前台北縣長周錫瑋卻大酸阿扁在獄中的待遇是最好的，「沒有一個犯人比他好」。柯文哲8日接受三立《54新觀點》專訪時聲援阿扁，他說，阿扁關的房間燈24小時開著、也沒辦法跟大家一起出去（放風），「監獄說會一視同仁，可是問題他就是當過總統，你沒辦法給他一視同仁。」

柯文哲指出，當時典獄長說會給阿扁公平待遇，但問題就是不可能，一般犯人早上起床會出去團體活動，但他（指阿扁）都不給他出去，監獄說被打怎麼辦？這也有道哩，因為有黑道什麼的，他就沒辦法跟大家一起去工作、在那邊放風。

柯文哲還說，然後燈24小時開著，因為怕他有問題監獄要隨時看著他，做動物實驗養老鼠，都還要12小時燈亮？12小時燈暗，要有白天黑夜的感覺，「他那關的房間燈很亮，24小時，要怎麼睡，人久了會失去白天黑夜感覺。」

柯文哲說，監獄裡面有一個攝影機，挖個便坑給陳水扁，他為什麼後來掛尿袋，就是這樣，所以的確在裡面很辛苦，監獄說要一視同仁，「可是問題他就是當過總統，你沒辦法給他一視同仁，所以搞到最後這樣，他有很嚴重的身心症」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/