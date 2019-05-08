知名品牌廣告暗酸韓國瑜 黃捷現身留言笑翻網友

2019-05-08 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議員黃捷日前質詢市長韓國瑜時，因韓國瑜跳針回應「發大財」而忍不住翻白眼，也讓她因此一夕爆紅。對此，知名品牌BenQ模仿了黃、韓2人的對話，作為母親節廣告文宣，暗酸了韓國瑜一把，也意外「釣到」黃捷現身留言，笑翻不少網友。

BenQ小編昨（8）日在臉書發文，依照韓國瑜被黃捷質詢時的答詢邏輯，模擬了一對兄妹對話作為廣告。妹：「母親節要送媽媽什麼？」兄：「送會讓媽媽開心的東西啊！」妹：「具體上要送什麼？」兄：「媽媽想要什麼就送什麼啊！」妹：「那媽媽想要什麼？」兄：「媽媽想要開心啊！」妹：「⋯⋯⋯⋯天啊」！

臉書文章PO出後，網友紛紛笑稱「你們這樣韓粉會來給一星喔」、「韓粉要出征囉」、「哥哥...你真的懂媽媽嗎？」、「可以，這很時事」、「又一個小編撿到槍」、「被廣吿吸引留言了...」。

不料今日下午，議員黃捷也現身該文章，在下方留言趁機拉票表示「媽媽要投時代力量啦！」讓BenQ小編受寵若驚地回覆，「哇本人駕到啦～～小編先翻個白眼表示敬意」。

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