萬安遭韓粉圍攻 吳崢：利用粉絲攻擊政敵傷害民主

2019-05-08 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委蔣萬安今天上午在內政委員會會議時，疑似忘記關麥克風，脫口說出「其實支持韓的都是比較沒理性的」，事後蔣萬安的臉書粉絲團馬上遭到韓粉灌爆。對此，曾任時代力量發言人的吳崢表示，「利用粉絲的狂熱，去攻擊政敵、霸凌異己，這才是對民主的傷害」。

蔣萬安今早在立法院內政委員會時，在會議停擺期間與同黨另一立委李彥秀閒聊時，討論到韓國瑜的聲勢，蔣萬安脫口說出「指示支持韓的都是比較沒理性的，就是他也說不出來為什麼支持」。這段影片在網路上流出後，馬上引來網路上瘋狂討論，網友們直言「這麼誠實，還是需要表揚一番！﻿」、「忠言逆耳」。不過蔣萬安的臉書粉絲專頁，馬上遭到韓粉留言灌爆，讓蔣萬安事後趕緊澄清，他的原意是希望過度熱情非理性的支持者，保持理性、響應韓國瑜的愛與包容。

吳崢對此則指出，韓粉不理性沒什麼，政治人物哪個沒有狂粉？但是，如果被粉絲崇拜的人自己無法控制，甚至利用粉絲的狂熱去攻擊政敵、霸凌異己，才是對民主的傷害，不過就是紅衛兵之流的手段罷了。

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