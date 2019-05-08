蔣萬安臉書被攻！財經正妹發現這樣留言是假韓粉...

2019-05-08 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期內陷入「真假韓粉之亂」，國民黨人士如蔡正元、蔣萬安、邱毅等人，均因批評韓國瑜被韓粉湧入臉書謾罵；正妹財經專家胡采蘋舉出2個例子，她認為若遇到自稱韓粉卻腦子清楚，發言還帶數據，「誰會相信你啊，假粉。」

胡采蘋發現，攻入蔣萬安臉書的「韓粉們」，留言內容不盡相同，有人自稱原本很支持蔣萬安，但現在「卻被你說有7成都是不理性的支持者，蔣委員你不要忘記，韓國瑜可是有89萬的民意支持才當選的，剛好高出你的得票10倍，你只有8.9萬票大家自己查，高下立斷」；胡采蘋抨擊，「你腦子這麼清楚因為所以還帶數據誰會相信你啊，假粉！」

胡采蘋提到1名真韓粉的留言，內容顯示「當國民黨一個一個有高貴血統的戰士，面臨高雄這一艱困選區時，一個一個選擇避戰、怯戰、不戰、畏戰、是韓國瑜敢不理性跟民進黨死扛，這是他的人格特質，作大家不敢作的，不是某些藉勢藉端拿錢不辦事權貴可比」；胡指出，「重情重義真韓粉，傲氣面對萬重浪，熱血像那紅日光！」

胡采蘋另外補充，「而且真粉比較喜歡用半形標點符號這讓人很不解」；網友們均感到認同胡的觀點，相繼留言指出，「原來我的破綻就是腦袋清楚！難怪一直被不同的挺韓社團踢出來」、「半形標點符號真的不行！」、「噴韓一時爽，粉專火葬場」、「韓粉都敢嗆黑道祝他福壽安康，我其實覺得萬安被出征不感到意外」。

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