賴清德使用北辦 藍轟南市府促裁撤

2019-05-08 16:56

〔記者蔡文居／台南報導〕媒體報導前行政院長賴清德使用台南市政府台北辦公室，有公器私用之嫌。台南市議會國民黨團今天下午召開記者會砲轟南市府已違反行政中立，要求明年裁撤台北辦公室。

包括國民黨團書記長蔡育輝、議員王家貞、李中岑、蔡淑惠、林燕祝、許至椿、尤榮智等人今天在市議會召開「黃偉哲市長是在報恩嗎？」痛批市府北辦預算亂藏，人事費用及租金分散編列在勞工局、秘書處和研考處等不同局處，市府藏錢設立北辦，作法遮遮掩掩，要求明年不得再編列預算，並裁撤北辦，並從即日起禁止任何政治活動。

蔡育輝表示，北辦任用專委和專員各1名，人事費用加上租金及車輛費用，估計1年約花上3、400萬元，他們要求市府提供相關明細，明年起不得再編列相關預算。

台南市長黃偉哲今天在市議會受訪表示，見見老朋友不是什麼壞事，這是台灣人的人情義理，不要因選舉而擴大解釋，也沒必要因選舉而變得這麼沒有人性。

市府表示，市府台北辦公室自98年原台南縣時代成立，合併之後也依慣例租賃，每月租金為5萬2000元。107年經費支用含租金、管理費、水電費、行政事務費、人事費（去年只派駐1人）及車輛費用，共計162萬3728元。

市府表示，綜觀國內各縣市，包括金門、連江、苗栗、台南、高雄、屏東、台東、台中、澎湖等9縣市皆設有台北辦公室或聯絡處所，顯見市府台北辦公室的設置確實有工作的必要。

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