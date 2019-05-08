扯！共諜來台發展組織 檢方竟然無法監聽

2019-05-08 15:18

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院7日三讀通過「刑法」外患罪與「國家機密保護法」修正案，把中國地區、香港、澳門、境外敵對勢力納入規範，但由台大法律系教授林鈺雄等學者組成的「新時代法律學社」發現，檢察官其實多以「國家安全法」5-1條偵辦共諜案，惟本法為5年以下之罪，竟然不符合「通訊保障及監察法」的監聽要件，形同國安漏洞！

新法社指出，通保法第5條第1項規定，最輕本刑3年以上的之罪，法院才能核發通訊監察書供檢調監聽被告，而危害國安重大的發展共諜組織罪，根據國安法5-1條規定，為本刑5年以下之罪，不符合監聽要件，造成檢察官就算知道犯罪，也無法掛線監聽蒐證，

新法社認為，國安法5-1條與竊盜罪相比，造成的影響及所侵害的法益天差地別，但兩者的刑度竟同為5年以下，且無最低的樓地板刑期限制，顯難讓民眾信服，且法官在量刑上，也幾乎不會判到5年上限。

新法社表示，國安法第7條雖然另行授權「國家情報工作機關首長」可對境外敵對勢力的通訊核發監聽票，但這種情報首長可以、負責起訴的檢察官卻不行監聽的怪象，恐影響辦案進度與方向。

為了解決這個問題，新法社建議立法者可特別把國安法5-1條的發展間諜組織罪拉出來加重處罰，訂為3-10年之罪，除了可解決實務上的辦案問題，設立樓地板刑期，也可化解輕判疑慮。

若立法者不考慮調整刑度來加重處罰發展組織的共諜，新法社則建議在通保法5條1項中增列國安法5-1條，授權檢方得以監聽侵害國家法益甚鉅的發展共諜組織罪。

此外，因應刑法與機保法修正案納入「中港澳」地區，新法社建議國安法2-1調也應同步修正，增列「香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人」，以符合一致性。

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