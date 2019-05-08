大學生尖銳問「統獨」 賴清德這樣回應

2019-05-08 15:49

〔記者邱芷柔／屏東報導〕投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德，應國立屏東科技大學教師會邀請，今天展開宣布初選後的第一場校園演講，他以「為自己寫人生故事」為題並開放師生對談，現場吸引逾百名師生熱情參與，學生們似乎格外關心政治，紛紛向賴清德提問統獨議題，並針對特赦陳水扁、對總統蔡英文的看法等提問，賴清德來者不拒，並屢次強調主權在民，「堅持台灣主權獨立，才能捍衛台灣的民主」。

學生問賴清德的台獨路線未來會怎麼走？賴說，民進黨對台灣獨立有階段性的定義，從陳水扁、施明德再到台灣前途決議文，他認為自己是務實的台獨工作者，也就是認為台灣已經是主權獨立的國家，名字叫做中華民國，而台灣的前途只能由兩千三百萬人民決定，做法就是發展經濟、建設國家、造福人民，壯大台灣。

賴強調，現在講「台獨」或是「台灣獨立」，都是在指向這句話「台灣已經是主權獨立的國家」，背後的精神意義是捍衛台灣主權，維護台灣民主，他認為如果真的有一天，台灣人民要為自己前途作選則時，會因為台灣的好，而選擇台灣。

賴表示，國民黨目前宣稱的九二共識，已與兩蔣時代所講的統一、反攻大陸完全不同，只有堅持台灣是主權獨立的國家，才能捍衛台灣的民主。

學生再問「選總統是不是要特赦陳水扁，而特赦陳水扁不會愧對民進黨所尊崇的民主理念？」賴也回應，他認為第一家庭涉入這樣的案件，帶來社會的紛擾確實「有過」，但陳水扁對台灣社會的發展「有功」，且審判過程不符合程序正義，因此他贊成特赦陳水扁，但不是為了特赦陳水扁而選總統，選總統目的是希望贏得國人支持，維護台灣主權維護台灣民主制度。

面對學生提問對蔡英文的看法，賴回應，他聽到的是基層的焦慮，同時憂心台灣現況才決定出來承擔，他不會否定過去，也不會否定任何人，擔任總統的條件必須「無私、道德、用人唯才，不與惡為伍」，做到這些，相信就可以把事情做好。

賴清德展開大學校園系列演講，「為自己寫人生的故事」分享自己從小時後當醫生的志向，到轉向投入自己熱血沸騰的政治理想，除了對學生們的尖銳提問侃侃而談，會後不少學生留下向賴清德要簽名、合照，賴清德也大展親和力滿足學生要求，現場還成立Line群組分享演講內容，爭取年輕族群支持。

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