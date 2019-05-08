挺同團體：同志家庭退無可退 籲立院盡速通過行政院版

2019-05-08 12:37

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院明日即將展開同婚專法的草案協商，台灣同志家庭權益促進會今在立法院正門口召開記者會，重申國家法律制度不應將同志家庭排除在外，行政院版本的748號施行法草案，是同志團體退無可退的底線，呼籲立法院應盡速通過行政院版本，強調「婚姻不要一國兩制，同志家庭沒有不同」。

記者會並找來40個同志家庭現身說法，帶著自己的孩子向立法院喊話「請不要拆散我們的家」。同志父母愛心協會召集人郭媽媽說，同志孩子們已經等太久了，呼籲所有同志爸媽「勇敢走在孩子前面」、替他們擋子彈，主動站出來跟家裡親戚出櫃，讓孩子能大方出櫃、勇敢結婚；同樣身為同志家庭父母的蘇媽媽則語帶哽咽的說，自己女兒組成的同志家庭，跟現階段其他家庭沒有不同，希望立委與部分宗教團體不要再為難這些孩子，他們只是希望得到跟一般家庭一樣保障與權益。

來自台南的同志家庭成員小釩說，她與伴侶在沒有國家資源的幫助下，靠自己力量養大四個孩子，對她們的孩子來說，這樣的家庭，除了爸爸媽媽以外，跟別人的家庭「沒什麼不同」；小釩並向前行政院長賴清德喊話，呼籲賴清德身為前行政院長，應表態自己是否支持現行行政院的748號版本。

台灣同志家庭權益促進會強調，雖然行政院版本對同志團體來說仍有許多闕漏之處，但為了不再激起社會對立，同志團體願意妥協，但反同團體卻違憲又製造家庭與社會混亂、提出另一版本，完全罔顧同志朋友的權益；台灣同志家庭權益促進會說，同志團體已退無可退，呼籲立委們要給同志團體一些空間。

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