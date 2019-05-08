苗栗議員再飆狂言 鼓勵縣府「能偷跑就偷跑」

2019-05-08 10:26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣議員韓茂賢繼日前一席「石虎就是太多了，才會跑到路上被車子撞死。」引發爭議，昨日定期會再度口出狂言，稱任何投資「只要經過環評就死掉了」，所以他支持縣長徐耀昌，「可以偷跑就偷跑、可以讓他蓋就蓋、可以不罰就不罰」，為了苗栗產業，「只要人進來、錢進來，苗栗才可以發大財。」

苗栗縣議會昨舉行第19屆第1次定期會，會中許多議員論及石虎自治條例，期盼能於今年通過，成為全國首例。但韓茂賢再度持不同意見，認為縣府受動保團體壓力，每年花500萬計算石虎數量，但苗栗財政不佳，不如將經費拿去給消防隊做衣服，或是保育特生中心收容的流浪貓、狗、受傷老鷹等。

此外，韓茂賢也認為現行環評法規阻礙招商投資，強調任何投資案「只要經過環評下場都不好」，不僅增加3、400萬費用且曠日廢時，徒增業者負擔，因此他呼籲縣長徐耀昌， 「可以偷跑就偷跑、可以讓他蓋就蓋、可以不罰就不罰」

韓茂賢更說，幫著中央管制這些土地及企業投資是「不道德的」，苗栗很窮，「沒必要配合中央做這些『鳥事』」，要求縣府開大門做大事，歡迎企業來苗栗投資，讓苗栗發大財。

在地組織「捍衛苗栗青年聯盟」則痛批，韓茂賢竟公然在議會鼓勵縣府不用守法，主張開發廠商偷跑，且又如高雄市長韓國瑜一樣不愛做功課，指出苗栗環評案通過率極高。

捍衛苗栗青年聯盟沉痛說，希望縣民能領悟， 「美好環境不斷的在消逝當中，錢少數人賺走，苦當地人承擔，苗栗人就是全國民眾茶餘飯後的笑柄。」

影音連結（韓茂賢於1：13：46至1：19：19發言）

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