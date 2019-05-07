接受台灣基進專訪 香港流亡書店店長：一國兩制徹底失敗

2019-05-07 22:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進（前基進黨）今晚於網路進行「用錢買不到的東西：香港流亡者對台灣最沉痛的呼籲」視訊直播，香港銅鑼灣書店店長林榮基在直播中，質疑香港一國兩制徹底失敗，現在還能流亡台灣，但如果台灣走向一國兩制，台灣人能流亡去哪？

直播由台灣基進黨主席陳奕齊主持，他認為，台灣和香港必須互相學習、互相扶持，相信這些為香港本土民主與港獨運動付出與犧牲的香港人，未來會贏得歷史對於他們的公義與平反。

銅鑼灣書店前店長林榮基在專訪中形容「台灣是最後一個堡壘」，他強調，自己在香港沒做過一件犯法的事，只不過因為賣書、就被迫流亡台灣，質疑香港一國兩制徹底失敗。他感慨，現在還能夠流亡台灣，但如果台灣走向一國兩制，「台灣人能流亡去哪？」呼籲台灣人一定要堅守民主自由價值。

李倩怡現聲：香港人跟台灣人沒有本錢再天真下去

台灣基進同時於直播中，公開失蹤兩年的香港流亡少女李倩怡信件與錄音帶，李倩怡於錄音中強調，「香港人跟台灣人沒有本錢再天真下去」，連香港合法經營書店都林榮基都被迫流亡台灣，我們必定要建立對中國政權的危機意識。

李倩怡說，選擇在這時候發聲，就是想提醒香港朋友，隨著林榮基的流亡，可預期未來「香港將有更多人被迫流亡」。

李倩怡也舉台灣民主反抗運動為例，香港旺角大審就像是台灣當年的美麗島大審，她質疑中共司法制度的手段，對香港社會運動進行鎮壓，導致香港法治蕩然無存。

李倩儀呼籲，明年台灣的選舉，如果選出親中政客，台灣可能會踏上香港後塵，她警告台灣不要輕信「不支持一國兩制，卻又在台灣事事以中國利益為優先的政治人物」。

林榮基聽完李倩怡的音檔後哽咽指出，李倩怡還年輕，而自己也是有兩個小孩的父親，當然希望下一代將來能過著比較幸福的生活，他說，李倩怡過著不能公開、戰戰兢兢的日子，希望未來李倩怡能找回正常生活。

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