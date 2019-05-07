一週年了 王炳忠回憶受訊問這樣說...

2019-05-07 21:42

〔記者林良昇／台北報導〕新黨青年軍王炳忠去年的5月7日遭檢調約談後，被限制出境至今。王炳忠今在臉書發文回憶去年往事，稱去年訊問時，有年輕調查員對他說「面對這種陣勢，還可以對媒體講話思路清楚、字字清晰，不愧是炳忠哥。」這位調查員還對他的律師說，如果要逃，「炳忠哥根本就不要回來就好了。」

王炳忠今晚在臉書發文表示，去年的今日，他結束當時早在1個月前就訂好的大陸活動行程，主動回台接受調查，經歷從上午9點到半夜1點長達16小時連續訊問，從調查局國安站再到台北地檢署，最後被限制出境迄今。

王炳忠回憶，當時在調查局國安站時，負責對他問筆錄的是一老一少兩名調查員。老的是資深長官，先故意跟他套交情，談起新黨2016年有參加立委政黨票選舉，其中一個唐慧琳在新店有廣告。

王炳忠還提到，在問案過程中，他提及蔡總統上台後，大陸網友對台灣愈來愈反感，所以更加深感要和大陸交流降低對立的必要。這名資深調查員忽然很吃驚地問：「大陸網友現在會這樣嗎？」讓他心頭不禁一驚：我們的情治特務做半天大陸輿情研究，連這都沒注意嗎？

王炳忠表示，他從上午9點到晚上8點整整12小時都在「國安站」。期間另一個感覺比他還小幾歲的年輕調查員，問著問著忽然一下子拉高聲調，王炳忠認為，大概又是什麼從警總年代一路傳下來的「問案技巧」，製造威嚇氣氛。

到了當日晚間10點，王炳忠被送到北檢，王炳忠回憶，當時媒體團團圍上，他對鏡頭問了3個「何罪之有」：追隨新黨「和統保台」，主張從和平發展到和平統一，何罪之有？作為中華民國國民，依據憲法追求統一，何罪之有？我們不願跟隨台獨工作者數典忘祖，堅持做一個堂堂正正的中國人，何罪之有？

王炳忠稱，當時在媒體已拍不到的地方，幾小時前才對他高聲問案的年輕調查員突然輕聲對他說：「面對這種陣勢，還可以對媒體講話思路清楚、字字清晰，不愧是炳忠哥。」這名調查員還對他的律師說：「如果真的要逃，炳忠哥根本就不要回來就好了。」

「當然，大家也都知道，檢察官仍舊將我們3位新黨青年軍全都限制出境，直到現在。」王炳忠感嘆，他謹以這段回憶，及調查員帶他轉身進入北檢接受訊問的一幕，紀念去年的今天。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/