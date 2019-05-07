遭環團批毀農滅國 林岱樺：環團空有理想

2019-05-07 21:18

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院經濟委員會昨初審通過「工廠管理輔導法部分條文修正草案」，多個環團今對此召開記者會，痛批民進黨立委林岱樺提出多個架空相關部會的修正動議，等於變相鼓勵全民炒作農地變工廠、摧毀台灣的農地良田。對此，林岱樺今受訪時表示，農地變更地目的過程可能很短也可能很長，既然政策已經要讓農地工廠合法化，為何要在最後合法階段對農地工廠的商業行為有諸多限制；林岱樺並說，環團空有理想卻毫無作為，只會說別人不好、無法提出對應方案，「這不是在喊口號嗎」？

目前約有3萬8千家農地工廠，昨天初審通過的版本中規定，未登記及臨登工廠符合低污染產業者，需在修法後5年改善完成並取得「特定工廠登記」，若未取得者，10年到期則斷水電。法條並設有「特定工廠」不得轉手、不得變更負責人等7大限制，昨天包括民進黨立委林岱樺力主再鬆綁，但在未取得共識下送朝野協商。多個環保團體今對此痛批，林岱樺提案大大放寬農地工廠限制，恐讓農地工廠佔地為王。

林岱樺今受訪時表示，針對行政院提出的列管、輔導與合法三階段，前兩階段她都贊成，僅有在最後的合法階段，林岱樺主張應刪除對農地工廠商業行為的限制；林岱樺強調，農地工廠的商業行為都跟一般工廠無異，「只差在土地叫做農地」，既然行政院都要讓其就地合法，為什麼要對工廠的商業行為設下諸多不合理限制？

林岱樺表示，過去立法從嚴、執法也從嚴，卻發生中央執法、地方不配合的情況，根本管不下去，她認為，高標準不代表能讓違章工廠減少，因此主張「立法從寬、執法從嚴」，才能真正有效減少農地違章工廠的數量。

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