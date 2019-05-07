遭環團批毀農滅國 林岱樺：環團空有理想

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院經濟委員會昨初審通過「工廠管理輔導法部分條文修正草案」，多個環團今對此召開記者會，痛批民進黨立委林岱樺提出多個架空相關部會的修正動議，等於變相鼓勵全民炒作農地變工廠、摧毀台灣的農地良田。對此，林岱樺今受訪時表示，農地變更地目的過程可能很短也可能很長，既然政策已經要讓農地工廠合法化，為何要在最後合法階段對農地工廠的商業行為有諸多限制；林岱樺並說，環團空有理想卻毫無作為，只會說別人不好、無法提出對應方案，「這不是在喊口號嗎」？
目前約有3萬8千家農地工廠，昨天初審通過的版本中規定，未登記及臨登工廠符合低污染產業者，需在修法後5年改善完成並取得「特定工廠登記」，若未取得者，10年到期則斷水電。法條並設有「特定工廠」不得轉手、不得變更負責人等7大限制，昨天包括民進黨立委林岱樺力主再鬆綁，但在未取得共識下送朝野協商。多個環保團體今對此痛批，林岱樺提案大大放寬農地工廠限制，恐讓農地工廠佔地為王。
林岱樺今受訪時表示，針對行政院提出的列管、輔導與合法三階段，前兩階段她都贊成，僅有在最後的合法階段，林岱樺主張應刪除對農地工廠商業行為的限制；林岱樺強調，農地工廠的商業行為都跟一般工廠無異，「只差在土地叫做農地」，既然行政院都要讓其就地合法，為什麼要對工廠的商業行為設下諸多不合理限制？
林岱樺表示，過去立法從嚴、執法也從嚴，卻發生中央執法、地方不配合的情況，根本管不下去，她認為，高標準不代表能讓違章工廠減少，因此主張「立法從寬、執法從嚴」，才能真正有效減少農地違章工廠的數量。
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立法院經濟委員會昨初審通過「工廠管理輔導法部分條文修正草案」，多個環團今痛批民進黨立委林岱樺提出多個架空相關部會的修正動議，等於變相鼓勵炒作農地、摧毀良田。林岱樺今表示，環團空有理想卻毫無作為，「這不是在喊口號嗎」？（資料照，記者廖雪茹攝）
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