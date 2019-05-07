民進黨諷郭台銘「中國才是鴻海不可分割的一部分？」

2019-05-07 15:26

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對鴻海董事長郭台銘日前發表兩岸之相關言論，民進黨發言人周江杰今日表示，郭台銘身為角逐國民黨提名的總統候選人，卻稱台灣是中國不可分割的一部份，逕自向國際傳達的荒謬錯誤訊息，違反台灣人民意志，為中國傳聲，這才是綁架台灣。周江杰也質疑，鴻海以中國作為生產重鎮，大部分資產也都在中國，「其實中國才是鴻海不可分割的一部分？」

周江杰表示，郭台銘稱中國憑什麼綁架他，若是北京當局要脅鴻海關廠，給他幾個月的時間，他一定會搬到更有競爭力的地方。但鴻海有86％淨資產在中國，還有數百萬名員工，我們合理懷疑，其實中國才是鴻海不可分割的一部份？面對北京要脅，鴻海真的能與中國說切割就切割？

周江杰也敬告郭台銘，中國的施壓無處不在，要脅關廠並非毫無可能，為了向員工及股東負責，郭台銘應該對他的計畫做出詳細說明，以昭公信，而不是只在媒體對中國喊話。誰知到時鴻海若真的面臨中國要脅，說好搬到更有競爭力的地方，會不會又是郭董開的另一張空頭支票？

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