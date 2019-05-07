藍委嗆黃捷多做功課 黃國昌反擊「有種派韓出來辯、加馬郭也行！」

2019-05-07 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量高雄市議員黃捷日前就「自經區」議題，詢問高雄市長韓國瑜，不過韓卻頻頻跳針「發大財」，黃忍不住「白眼」以對，並一戰成名，被網友封為打韓正妹。對此，國民黨今有多名立委召開記者會，向中央部會下戰帖，要求辯論，還有藍委嗆黃捷多做「homework」，只會翻白眼是不夠的。對此，時力立委、「戰神」黃國昌稍早也在臉書嗆聲「隨時候教」。

黃國昌認為，「應該多做homework的是國民黨」，並嗆藍營「有種就派韓國瑜出來辯，我隨時候教」。

黃國昌放話，若覺得韓國瑜「一位不夠」，要加上前總統馬英九、鴻海董事長郭台銘「一起組隊幫忙」也可，「還是隨時候教」。

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