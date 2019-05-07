涉密人員退離職出境管制最長達6年 馬英九將適用

2019-05-07 11:12

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國家機密保護法三讀 洩密中國最重可處15年徒刑

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今三讀通過「國家機密保護法修正案」，包括國家機密核定人員、辦理國家事項業務人員、退離職或移交國家機密為滿3年之人，如要出境，應經原機關首長核准，管制期間3年，不得縮短，且得延長管制時間1次，最長管制6年；前總統馬英九將適用本法。

立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委段宜康表示，修法源於在政黨輪替後，包括前台中市長胡志強、前台北市長郝龍斌等人，都自己把限制期間縮短為3個月，審查會版本只不過把「縮短」拿掉，管制期3年得延長一次，最多就是6年，限制是針對所有的出境，往後卸任的涉密官員也通通都要受到限制。

不過，國民黨立委賴士葆批評，這根本是「馬英九條款」，是針對性立法，造成朝野對立；國民黨團總召江啟臣則認為，這次修法僅得延長不能縮短，恐衍生侵害人民基本權利，有違憲之虞。

現行的國家機密保護法第26條規定，國家機密核定人員、辦理國家機密事項業務人員，退、離職或移交國家機密未滿3年，出境應經其（原）服務機關或委託機關首長或授權之人核准，得視情形縮短或延長。

經過表決，立法院會今三讀修正通過的條文，將「縮短」部分去掉，並增加延長的期限，除有國家機密保護法第12條第1項「涉及國家安全情報來源或管道之國家機密，應永久保密」部分外，不得超過3年，並以1次為限，等於總計最多不得超過6年。

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