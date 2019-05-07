盧秀燕：自經區法律若訂得好 「中國貨」不會變「台灣貨」

2019-05-07 10:35

〔記者張菁雅／台中報導〕總統蔡英文反對設置自經區，認為自經區會讓「中國貨」轉成「台灣貨」。台中市長盧秀燕今日對此表示，這樣的講法只是凸顯中央政府財經知識不足，如果法律訂得好，不會發生「洗產地」的情形。

盧秀燕接受媒體訪問時表示，美中發生貿易大戰，中國的關稅被提高，我們更應該降低關稅及各種稅率，讓台灣貨品可以出口，利用這個時機搶市場，她認為應成立自經區，讓台商回流，台灣才能從中獲利，所以她不太懂蔡總統的邏輯。

盧秀燕說，台灣與中國、美國間的三角關係，有時候會有連帶互動，台灣最好的方法，就是利用在兩大之間的環境好好發展，避免捲入美中大戰，同時壯大自己，因為中國此時的出口可能不順，台灣應趕快成長茁壯，好好拚經濟，不要再搞政治。

至於「MIC」是否會變成「MIT」？盧秀燕表示，除非民進黨政府法律訂得不好，否則不會發生這個問題，如果法律訂得好，不會讓中國整貨進來再轉口出去，法律可以要求絕大部分產品必須使用台灣的原料、人才，在自經區製造、出口，不會發生「洗產地」的情形。

盧秀燕也說，這樣的看法全世界都有自經區，例如在韓國仁川自經區製造的產品不會與中國產品混淆，認為產地會被混淆的看法滿膚淺的，這樣的講法只是凸顯中央政府財經知識不足。

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