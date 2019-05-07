蔡英文昨夜重申反對自經區 韓國瑜：不要太多恐懼

2019-05-07 10:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕蔡英文總統昨夜透過LINE群組、再嗆高雄市長韓國瑜爭取的自經區，明確表達政府的反對立場；韓國瑜今表示，台灣未來一定是開放經濟貿易區，不要太多恐懼。

韓國瑜說，他個人認為自經區是讓高雄經濟整個脫胎換骨、一個非常好的機會，但包括農委會主委都跳出來批？其實只是管理問題。

他舉例，如果自由經濟貿易區在高雄成立，我們可讓外面農產品不能進來，就全部用我們整個本地的農業加工當原料，這些都是一個點，而從整個南台灣經濟發展來看，如果真的要做自由經濟貿易區，再次拜託行政院能夠選高雄。

他指出，包括前任高雄市長陳菊，包括前任台南市長賴清德，剛開始都爭取過自由經濟貿易區，因為他對經濟的幫助一定是非常巨大，不要太多的恐懼，台灣未來一定是開放自由經濟貿易區，這就是一個非常好的共識。

總統蔡英文昨夜在超過40萬的LINE好友群組裡，對於高雄市長韓國瑜極力爭取的自經區，再度明確表達政府的反對立場。

他強調，政府的態度很明顯、很清楚，就是「對自經區抱持著一個反對的態度」，也不能因為自經區的出現，「讓台灣貨跟中國貨分辨不清楚，以至於台灣貨品在世界市場上，受到適用在中國貨上面的一些抵制。」

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