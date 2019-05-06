美麗島電子報高雄市民調：蔡、賴都贏韓、郭 賴較多

2019-05-06 21:29

〔記者楊淳卉／台北報導〕根據《美麗島電子報》最新民調顯示，前行政院長賴清德若單獨對上高雄市長韓國瑜或是鴻海總裁郭台銘，以及總統蔡英文若單獨對上韓國瑜或是郭台銘，英德兩人都贏過韓、郭兩人，而賴清德贏韓、郭的比率，又比蔡英文要多一點。

根據《美麗島電子報》5月對高雄市民所做的民調指出，2020年總統大選，若是賴清德與各種競選組合比較，3人競逐支持度：韓國瑜31.2%、賴清德30.3%、柯文哲23.4% ；2人對決支持度：賴清德44.0%、韓國瑜39.9%。3人競逐支持度：賴清德30.4%、郭台銘24.4%、柯文哲24.4%；2人對決支持度：賴清德45.3%、郭台銘34.0%。

若是小英與各種競選組合比較，3人競逐支持度：韓國瑜31.9%、蔡英文27.8%、柯文哲24.6%；2人對決支持度：蔡英文42.5%、韓國瑜39.5%。3人競逐支持度：蔡英文27.6%、郭台銘25.7%、柯文哲24.9%；2人對決支持度：蔡英文41.5%、郭台銘37.0%。

這份民調是美麗島電子報委託戴立安規劃執行（本調查由畢肯市場研究股份有限公司執行電訪），調查對象是設籍在高雄市，年滿20歲的民眾；調查時間為5月1日至5月2日。 由訪員進行的電腦輔助電話訪問，樣本規模成功完訪1079人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

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